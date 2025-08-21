Vasco e Corinthians se enfrentam neste domingo (24), às 16h, pela 21ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre em São Januário, no Rio de Janeiro.
Escalações para Vasco x Corinthians
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Hugo Moura, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Tchê Tchê, Jair (Thiago Mendes), Rayan, Philippe Coutinho e David (Nuno Moreira); Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique (Cacá), André Ramalho e Matheus Bidu (Angileri); Raniele, Martínez, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Talles Magno e Romero. Técnico: Dorival Júnior.
Arbitragem para Vasco x Corinthians
Rodrigo José Pereira de Lima (PE), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).
Onde assistir a Vasco x Corinthians
A partida será transmitida ao vivo pela Globo e pelo Premiere.