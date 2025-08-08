Vasco x Atlético-MG pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Vasco e Atlético-MG se enfrentam neste domingo (10), às 16h, pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Estádio São Januário, no Rio.
Escalações para Vasco x Atlético-MG
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Puma; Hugo Moura, Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Arana; Franco, Gabriel Menino, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Rony e Cuello. Técnico: Cuca.
Arbitragem para Vasco x Atlético-MG
Davi De Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES). VAR: Rafael Traci (SC).
Onde assistir a Vasco x Atlético-MG
A partida será transmitida ao vivo na TV Globo e no Premiere.