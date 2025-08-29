Sport e Vasco se enfrentam neste domingo (31), às 20h30min, pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Ilha do Retiro, em Recife.
Escalações para Sport x Vasco
Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas, Lucas Lima e Matheusinho; Léo Pereira e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas, Lucas Piton; Jair e Cauan Barros; Rayan, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; Pablo Vegetti. Técnico: Fernando Diniz.
Arbitragem para Sport x Vasco
- Raphael Claus (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO). VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG).
Onde assistir a Sport x Vasco
A partida será transmitida ao vivo na Amazon Prime.