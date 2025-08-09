São Paulo x Vitória pelo Brasileirão; siga ao vivo

São Paulo x Vitória se enfrentam neste sábado (9), pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Estádio do Morumbi, em São Paulo.
Escalações para São Paulo x Vitória
São Paulo: Rafael; Arboleda, Sabino e Alan Franco; Cédric Soares, Bobadilla, Alisson, Enzo Dias e Ferreira; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.
Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Maykon; Baralhas, Pepê, Ronald Lopes; Erick, Renato Kayzer e Edu. Técnico: Fabio Carille.
Arbitragem para São Paulo x Vitória
Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone (trio carioca). VAR: Daniel Nobre Bins
Onde assistir a São Paulo x Vitória
O Premiere transmite ao vivo.