Santos x Vasco pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Santos e Vasco se enfrentam neste domingo (17), pela 20ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Morumbi, em São Paulo.
Escalações para Santos x Vasco
Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Gil, Luan Peres (Luisão) e Souza; Tomás Rincón (Zé Rafael), Gabriel Bontempo e Neymar; Guilherme, Barreal e Tiquinho Soares (Rollheiser). Técnico: Cléber Xavier
Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura (Luiz Gustavo), Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê e Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e David. Técnico: Fernando Diniz
Arbitragem para Santos x Vasco
Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Thiaggo Americano Labes (SC). VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
Onde assistir a Santos x Vasco
A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo e Premiere.