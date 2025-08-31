Santos x Fluminense pelo Brasileirão; siga ao vivo

Santos e Fluminense se enfrentam neste domingo (31), às 16h, pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Vila Belmiro, em Santos.
Escalações para Santos x Fluminense
Santos: Gabriel Brazão; Mayke, Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Caballero, Guilherme e Neymar. Técnico: Juan Pablo Vojvoda
Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Lucho Acosta; Santi Moreno, Serna e Cano. Técnico: Renato Portaluppi
Arbitragem para Santos x Fluminense
Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha (trio goiano). VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Onde assistir a Santos x Fluminense
A partida será transmitida ao vivo no Premiere.