Santos e Vasco têm novos reforços: confira quem são

Matheus França deixa o Crystal Palace para reforçar o Vasco. Paul ELLIS / AFP

Dois times aproveitaram a janela de transferências aberta e se reforçaram para o restante da temporada. Vasco e Santos acertaram novas contratações nesta terça-feira (26).

O time carioca terá reforço ofensivo. Matheus França, formado no Flamengo e atualmente no Crystal Palace, chegou ao Rio de Janeiro para realizar os exames médicos e acertar com o Vasco.

A diretoria vascaína acertou com a equipe inglesa o empréstimo do jogador até o junho de 2026, sem opção de compra.

O zagueiro Tomás Palacios assina com o Santos por empréstimo. Pablo PORCIUNCULA / AFP

O Peixe terá uma nova peça defensiva. Recém chegado, Vojvoda terá à disposição o zagueiro Tomás Palacios, argentino de 22 anos, da Inter de Milão, da Itália.

Ele assina por empréstimo de uma temporada, com opção de compra na casa dos 10 milhões de euros (R$ 63 milhões).