RBS TV transmitirá Gre-Nal do segundo turno do Brasileirão; veja data e horário

A RBS TV transmitirá ao vivo o Gre-Nal da 24ª rodada, pelo segundo turno do Brasileirão de 2025. A partida está marcada para as 17h30min do dia 21 de setembro, um domingo, no Beira-Rio.
No primeiro turno do campeonato, Grêmio e Inter empataram na Arena em jogo válido pela 5ª rodada. No duelo de abril, Cristian Olivera abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo e Alan Patrick fechou o 1 a 1, de pênalti, no segundo.
A Dupla vive má fase e está igual na tabela após 20 jogos para cada – ambos têm uma partida atrasada. As equipes somam 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e oito derrotas. O Inter fica uma posição à frente, em 13º, por conta do saldo de gols (-5 x -6).
Enquanto os colorados perderam para o Cruzeiro no Mineirão, os tricolores empataram em 0 a 0 com o Ceará, na Arena, no fim de semana que passou.
No próximo domingo (31), o Grêmio enfrenta o Flamengo, às 16h, no Maracanã, e o Inter recebe o Fortaleza, no Beira-Rio, às 20h30min.