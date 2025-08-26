RBS TV transmitirá Gre-Nal do segundo turno do Brasileirão; veja data e horário

Equipes irão jogar no dia 21 de setembro. Renan Mattos / Agencia RBS

A RBS TV transmitirá ao vivo o Gre-Nal da 24ª rodada, pelo segundo turno do Brasileirão de 2025. A partida está marcada para as 17h30min do dia 21 de setembro, um domingo, no Beira-Rio.

No primeiro turno do campeonato, Grêmio e Inter empataram na Arena em jogo válido pela 5ª rodada. No duelo de abril, Cristian Olivera abriu o placar para os donos da casa no primeiro tempo e Alan Patrick fechou o 1 a 1, de pênalti, no segundo.

A Dupla vive má fase e está igual na tabela após 20 jogos para cada – ambos têm uma partida atrasada. As equipes somam 24 pontos, com seis vitórias, seis empates e oito derrotas. O Inter fica uma posição à frente, em 13º, por conta do saldo de gols (-5 x -6).