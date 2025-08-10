Palmeiras x Ceará pelo Brasileirão; siga ao vivo

Palmeiras e Ceará se enfrentam neste domingo (10), às 16h, pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena do Palmeiras, em São Paulo.
Escalações para Palmeiras x Ceará
Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Mauricio e Sosa; Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, William Machado e Matheus Bahia; Richardson, Diego, Galeano, Lourenço e Lucas Mugni; Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
Arbitragem para Palmeiras x Ceará
Lucas Paulo Torezin (PR), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR). VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG).
Onde assistir a Palmeiras x Ceará
A partida será transmitida ao vivo na Globo e no Premiere.