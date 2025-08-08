Palmeiras x Ceará pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Palmeiras e Ceará se enfrentam neste domingo (10), às 16h, pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena Palmeiras, em São Paulo.
Escalações para Palmeiras x Ceará
Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael, Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Maurício; Ramon Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado, Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson, Galeano, Lourenço e Pedro Henrique; Pedro Raul . Técnico: Léo Condé.
Arbitragem para Palmeiras x Ceará
Lucas Paulo Torezin (PR) auxiliado por Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR). VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)
Onde assistir a Palmeiras x Ceará
A partida será transmitida ao vivo na Globo TV (para alguns estados) e no Premiere.