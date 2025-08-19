Os gols e melhores momentos da 20ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

Flamengo vence o Internacional e se mantém na liderança Foto: Adriano Fontes/Flamengo

Na abertura do returno do Campeonato, o Flamengo se manteve na liderança ao vencer o Inter, no Beira-Rio, por 3 a 1. O Cruzeiro, empatou com o Mirassol, fora de casa, por 1 a 1, e caiu para terceiro lugar na tabela. O Palmeiras, assumiu a vice-liderança.

Enquanto isso, na parte debaixo da tabela, o Santos de Neymar foi goleado pelo Vasco por 6x0, que culminou na demissão do técnico Cléber Xavier.

Em Minas, o Grêmio venceu o Atlético-MG por 3 a 1. Edenilson, Balbuena e Aravena marcaram os gols gremistas na partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. Com 23 pontos, o Tricolor está em 13º lugar.

O Inter está na 12ª colocação, com 24 pontos. No meio de semana, os dois times se enfrentam novamente, no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. No Brasileirão, o próximo compromisso será no sábado (23), contra o Cruzeiro, no Mineirão.

Confira os melhores momentos da 20° rodada

Fluminense 2x1 Fortaleza

Ceará 1x0 Bragantino

Vitória 2x2 Juventude

Sport 2x2 São Paulo

Corinthians 1x2 Bahia

Santos 0x6 Vasco

Atlético-MG 1x3 Grêmio

Internacional 1x3 Flamengo

Botafogo 0x1 Palmeiras

Mirassol 1x1 Cruzeiro