Os gols e melhores momentos da 19ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

O Flamengo manteve a liderança do Brasileirão após a 19ª rodada ao vencer o Mirassol por 2 a 1. O Cruzeiro, segundo colocado, perdeu para o Santos e agora está a três pontos do líder.
Enquanto isso, no Z-4, o Juventude surpreendeu e venceu o Corinthians, no Alfredo Jaconi.
Na Arena, o Grêmio perdeu para o lanterna Sport e aumentou a pressão no clube. A equipe de Mano Menezes, que pretendia se afastar da zona de rebaixamento, segue na 15ª posição. Com 20 pontos, está a quatro do Z-4.
Em São Paulo, o Inter venceu o Bragantino por 3 a 1. Entre as novidades, o jovem Ricardo Mathias marcou dois gols e foi o destaque. Alan Patrick e Pitta fecharam o placar.