Os gols e melhores momentos da 19ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

Com gols de Léo Pereira e Plata, Flamengo vence e continua líder. Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo

O Flamengo manteve a liderança do Brasileirão após a 19ª rodada ao vencer o Mirassol por 2 a 1. O Cruzeiro, segundo colocado, perdeu para o Santos e agora está a três pontos do líder.

Enquanto isso, no Z-4, o Juventude surpreendeu e venceu o Corinthians, no Alfredo Jaconi.

Na Arena, o Grêmio perdeu para o lanterna Sport e aumentou a pressão no clube. A equipe de Mano Menezes, que pretendia se afastar da zona de rebaixamento, segue na 15ª posição. Com 20 pontos, está a quatro do Z-4.

Em São Paulo, o Inter venceu o Bragantino por 3 a 1. Entre as novidades, o jovem Ricardo Mathias marcou dois gols e foi o destaque. Alan Patrick e Pitta fecharam o placar.

Confira os melhores momentos da 19° rodada

Flamengo 2x1 Mirassol

São Paulo 2x0 Vitória

Bragantino 1x3 Internacional

Fortaleza 0x5 Botafogo

Bahia 3x3 Fluminense

Vasco 1x1 Atlético-MG

Palmeiras 2x1 Ceará

Cruzeiro 1x2 Santos

Grêmio 0x1 Sport

Juventude 2x1 Corinthians