Onde assistir aos jogos da 20ª rodada do Brasileirão

20ª rodada do Brasileirão: veja onde serão exibidos os jogos. Lucas Figueiredo,CBF / Divulgação

A 20ª rodada do Brasileirão começa neste sábado (16). O Inter recebe o Flamengo, no Beira-Rio, em meio à disputa pela Libertadores.

Na zona de rebaixamento, o Juventude encara o Vitória, ainda tentando sair do Z-4.

O Grêmio vai até Minas Gerais enfrentar o Atlético-MG. O Tricolor vem de derrota para o Sport, em casa, por 1 a 0. Já o Galo, pelo Brasileirão, empatou com o Vasco em 1 a 1. Na Sul-Americana, venceu o Godoy Cruz, de virada, por 2 a 1.

Onde assistir aos jogos da 19° rodada do Brasileirão

Fluminense x Fortaleza

Estádio: Maracanã (RJ);

Data e horário: sábado (16), às 16h;

Transmissão: Premiere;

Ceará x Bragantino

Estádio: Castelão (CE);

Data e horário: sábado (16), às 16h;

Transmissão: Premiere;

Vitória x Juventude

Estádio: Barradão (BA);

Data e horário: sábado (16), às 18h30min;

Transmissão: Premiere;

Sport x São Paulo

Estádio: Ilha do Retiro (BA);

Data e horário: sábado (16), às 18h30min;

Transmissão: Record TV, Cazé TV e Premiere;

Corinthians x Bahia

Estádio: Neo Química Arena (SP);

Data e horário: sábado (16), às 21h;

Transmissão: SporTV e Premiere;

Santos x Vasco

Estádio: Morumbis (SP);

Data e horário: domingo (17), às 16h;

Transmissão: TV Globo e Premiere;

Atlético-MG x Grêmio

Estádio: Arena MRV (CE);

Data e horário: domingo (17), às 16h;

Transmissão: RBSTV e Premiere;

Inter x Flamengo

Estádio: Beira-Rio (RS);

Data e horário: domingo (17), às 18h30min;

Transmissão: Premiere;

Botafogo x Palmeiras

Estádio: Nilton Santos (RJ);

Data e horário: domingo (17), às 20h30min;

Transmissão: Prime Vídeo;

Mirassol x Cruzeiro