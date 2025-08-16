Onde assistir aos jogos da 20ª rodada do Brasileirão

A 20ª rodada do Brasileirão começa neste sábado (16). O Inter recebe o Flamengo, no Beira-Rio, em meio à disputa pela Libertadores.
Na zona de rebaixamento, o Juventude encara o Vitória, ainda tentando sair do Z-4.
O Grêmio vai até Minas Gerais enfrentar o Atlético-MG. O Tricolor vem de derrota para o Sport, em casa, por 1 a 0. Já o Galo, pelo Brasileirão, empatou com o Vasco em 1 a 1. Na Sul-Americana, venceu o Godoy Cruz, de virada, por 2 a 1.
Onde assistir aos jogos da 19° rodada do Brasileirão
Fluminense x Fortaleza
- Estádio: Maracanã (RJ);
- Data e horário: sábado (16), às 16h;
- Transmissão: Premiere;
- Escalações e tempo real aqui.
Ceará x Bragantino
- Estádio: Castelão (CE);
- Data e horário: sábado (16), às 16h;
- Transmissão: Premiere;
- Escalações e tempo real aqui.
Vitória x Juventude
- Estádio: Barradão (BA);
- Data e horário: sábado (16), às 18h30min;
- Transmissão: Premiere;
- Escalações e tempo real aqui.
Sport x São Paulo
- Estádio: Ilha do Retiro (BA);
- Data e horário: sábado (16), às 18h30min;
- Transmissão: Record TV, Cazé TV e Premiere;
- Escalações e mais detalhes aqui.
Corinthians x Bahia
- Estádio: Neo Química Arena (SP);
- Data e horário: sábado (16), às 21h;
- Transmissão: SporTV e Premiere;
- Escalações e tempo real aqui.
Santos x Vasco
- Estádio: Morumbis (SP);
- Data e horário: domingo (17), às 16h;
- Transmissão: TV Globo e Premiere;
- Escalações e mais detalhes aqui.
Atlético-MG x Grêmio
- Estádio: Arena MRV (CE);
- Data e horário: domingo (17), às 16h;
- Transmissão: RBSTV e Premiere;
- Escalações e mais detalhes aqui.
Inter x Flamengo
- Estádio: Beira-Rio (RS);
- Data e horário: domingo (17), às 18h30min;
- Transmissão: Premiere;
- Escalações e mais detalhes aqui.
Botafogo x Palmeiras
- Estádio: Nilton Santos (RJ);
- Data e horário: domingo (17), às 20h30min;
- Transmissão: Prime Vídeo;
- Escalações e mais detalhes aqui.
Mirassol x Cruzeiro
- Estádio: Maião (SP);
- Data e horário: segunda-feira (18), às 20h;
- Transmissão: Premiere e SporTV
- Escalações e mais detalhes aqui.