Mirassol x Cruzeiro pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Mirassol e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira (18), às 20h, pela 20ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP.
Escalações para Mirassol x Cruzeiro
Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes
Cruzeiro: Cássio; Marquinhos, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Eduardo, Lucas Silva, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.=
Arbitragem para Mirassol x Cruzeiro
Bruno Arleu de Araújo auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (trio do Rio de Janeiro). VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga.
Onde assistir a Mirassol x Cruzeiro
A partida será transmitida ao vivo no Premiere e no SporTV.