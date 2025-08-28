Mirassol x Bahia pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Mirassol x Bahia: tudo sobre o jogo da 22ª rodada do Brasileirão. Arte GZH

Mirassol x Bahia se enfrentam neste domingo (31), às 18h30min, pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Estádio José Maria de Campos Miranda, em Mirassol.

Escalações para Mirassol x Bahia

Bahia: Ronaldo; Santi Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Caio Alexandre), Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Kayky e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

Arbitragem para Mirassol x Bahia

Ainda não divulgada.

Onde assistir a Mirassol x Bahia

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere e pela TV Globo.

Tempo real de Mirassol x Bahia