Meia do Sport projeta jogo contra o Grêmio: "Vai ser uma guerra"

Lanterna do Brasileirão sem nenhuma vitória, o Sport trata o jogo contra o Grêmio como uma guerra. A definição foi feita pelo meia do time pernambucano, Lucas Lima, ao projetar o duelo deste domingo (10), na Arena.
— É um grande jogo. Em situações normais, creio que já seria uma guerra. Agora, então, nem se compara. É assim que vamos tratar a partida e estamos vivendo esta semana, sabendo da nossa crescente, do quanto temos melhorado. Mas a gente não pode perder mais tempo. Temos humildade, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas temos que fazer o que o professor pede e tentar de todas as formas anular a equipe deles, que é qualificada, e tentar propor a nossa maneira de jogar. Mas acredito que vai ser uma guerra — disse ele em entrevista coletiva nesta quinta-feira (7).
Empates recentes
Apesar de ter apenas seis pontos conquistados em 16 jogos, o clube avalia que tem evoluído nas apresentações. Nas últimas três rodadas, a equipe comandada por Daniel Paulista empatou com Vitória, Santos e Bahia.
Uma provável escalação do Sport para enfrentar o Tricolor tem: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús; Zé Lucas, Rivera e Lucas Lima; Barletta (Romarinho), Matheusinho e Derick Lacerda.
Fique ligado
A partida, válida pela 19ª rodada do Brasileirão, está agendada para iniciar às 20h30min de domingo (10), na Arena.
