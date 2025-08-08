Meia do Sport projeta jogo contra o Grêmio: "Vai ser uma guerra"

— É um grande jogo. Em situações normais, creio que já seria uma guerra. Agora, então, nem se compara. É assim que vamos tratar a partida e estamos vivendo esta semana, sabendo da nossa crescente, do quanto temos melhorado. Mas a gente não pode perder mais tempo. Temos humildade, sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas temos que fazer o que o professor pede e tentar de todas as formas anular a equipe deles, que é qualificada, e tentar propor a nossa maneira de jogar. Mas acredito que vai ser uma guerra — disse ele em entrevista coletiva nesta quinta-feira (7).