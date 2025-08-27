Matemática da Dupla: quantos pontos Grêmio e Inter precisam para evitar o rebaixamento ou buscar uma vaga no G-6

Para matemático da UFMG, não correm um risco considerável de serem rebaixados. Renan Mattos / Agencia RBS

Mais da metade do Brasileirão passou e a situação da dupla Gre-Nal é praticamente a mesma: ambos com 24 pontos e com um jogo a menos. Hoje, o Inter é o 13º enquanto o Grêmio é o 14º.

Chega aquele tradicional momento em que os torcedores começam a pegar a calculadora para projetar o fim do torneio. Quantos pontos precisa pra tentar vaga na Libertadores? E para não ser rebaixado?

Pensando em responder essas questões para a dupla Gre-Nal, Zero Hora consultou o professor matemático Gilcione Nonato Costa, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Veja as projeções abaixo.

Vaga no G-6

Atualmente, a projeção para estar entres os seis primeiros, o que dá vaga na Libertadores é de 58 pontos. Ou seja, Inter e Grêmio teriam que ter no restante do campeonato um aproveitamento de cerca de 65% — o que dificulta à Dupla, já que, até aqui, ambos têm 40% de aproveitamento.

— A questão importante é que a probabilidade de terminarem com 58 pontos ou mais é bem pequena (menos de 2%). Há uma probabilidade menor de ficarem entre os seis primeiros, caso terminem com 56-57 pontos — explica o matemático Gilcione.

O cálculo considera exatamente os seis primeiros, sem contar que os campeões da Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana possam estar no G-6 — assim, abrindo uma ou mais vagas para as competições continentais.

Fuga do Z-4

Conforme os cálculos da UFMG, o ideal para se livrar do rebaixamento seria ter a partir de 42 pontos. Caso atinjam essa pontuação, o risco de queda seguirá baixo: 8,5%. Para isso, com os 24 atuais, basta a Grêmio e Inter manterem seus aproveitamentos nos próximos 18 jogos.

— Nesse campeonato, com os rendimentos ruins das equipes de Sport, Juventude, Fortaleza, Vitória, Santos e Vasco, projeta-se uma pontuação menor para se salvar do rebaixamento — explica o matemático.

Como de praxe, o para ter um fim de Campeonato minimamente seguro, seria terminar com 45 pontos ou mais. Quem ficar com 40 pontos, o risco de rebaixamento seria de 33%.

Para o matemático Gilcione, Grêmio e Inter:

— Não correm um risco considerável de serem rebaixados.

Produção: Leo Bender

