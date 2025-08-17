Brasileirão

Vexame 
Notícia

Goleada histórica do Vasco sobre o Santos é pior derrota da carreira de Neymar; técnico Cleber Xavier é demitido  

Cariocas aplicaram 6 a 0 no rival em pleno Morumbis 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS