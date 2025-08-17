Goleada histórica do Vasco sobre o Santos é pior derrota da carreira de Neymar; técnico Cleber Xavier é demitido  

A goleada histórica do Vasco sobre o Santos, por 6 a 0, na tarde deste domingo (17), significou uma marca histórica negativa para o Neymar. Esta é a maior derrota da carreira do atacante santista, em todos os clubes que passou.
Nunca antes o jogador havia sido derrotado por seis gols de diferença. Antes disto, Neymar tinha duas goleadas por 4 a 0: também pelo Santos, na final do Mundial de Clubes de 2011, contra o Barcelona; e depois, quando já jogava no Barcelona, para o PSG, nas oitavas de final da Liga dos Campeões de 2017.
Após a partida, Neymar deixou o campo do Morumbis chorando. Ele foi consolado pelo técnico adversário, Fernando Diniz.
O resultado também marcou a demissão de Cleber Xavier. Logo após a partida, o Santos confirmou a queda do comandante por meio de suas redes sociais.
Torcida protesta
Nas arquibancadas, o tom foi de protesto. A principal torcida organizada do Santos virou as costas para o gramado com a partida ainda em andamento, mostrando o descontentamento com o placar.
Alguns torcedores também preferiram deixar o campo mais cedo. Mesmo antes do apito final, boa parte das arquibancadas já estava vazia.
Atropelo do Vasco
Jogando no Morumbis, a vitória do Vasco deste domingo foi construída no segundo tempo. Após fazer 1 a 0 na etapa inicial, o time engrenou e marcou outras cinco vezes no segundo tempo, para fazer 6 a 0 no Santos.
Os gols do Vasco foram marcados por Lucas Piton, Rayan, David, Tchê Tchê e Philippe Coutinho, duas vezes. Com o resultado, o Vasco deixou o Z-4 do Brasileirão.
A marca também é histórica para o próprio Vasco. Este é o placar mais elástico da história do confronto entre cariocas e paulistas. Antes, o maior placar era de 5 a 1, com duas vitórias santistas e uma vascaína.