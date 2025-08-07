Fortaleza e Botafogo se enfrentam neste sábado (9), às 20h30min, pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena Castelão, em Fortaleza.
Escalações para Fortaleza x Botafogo
Fortaleza: Vinícius Silvestre; Mancuso, Kuscevic, Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Marinho, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Renato Paiva.
Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles; Newton, Danilo, Montoro, Savarino e Artur; Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
Arbitragem para Fortaleza x Botafogo
Anderson Daronco, auxiliado por Michael Stanislau, Jorge Eduardo Bernardi (trio gaúcho). VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
Onde assistir a Fortaleza x Botafogo
A partida será transmitida ao vivo no Amazon Prime Video.