Fluminense x Fortaleza pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Fluminense e Fortaleza se enfrentam neste sábado (16), às 16h, pela 20ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Escalações para Fluminense x Fortaleza
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Santos, Manoel e Renê; Martinelli e Bernal; Serna, Ganso e Keno; Cano. Técnico: Renato Portaluppi.
Fortaleza: Helton Leite; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucca Prior, Emmanuel Martínez e Lucas Sasha; Breno Lopes, Deyverson e Marinho. Técnico: Renato Paiva.
Arbitragem para Fluminense x Fortaleza
Rafael Rodrigo Klein (RS), auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Luis Carlos de Franca Costa (RN). VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE).
Onde assistir a Fluminense x Fortaleza
A partida será transmitida ao vivo no Premiere.