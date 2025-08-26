Flamengo x Vitória pelo Brasileirão; siga ao vivo

Flamengo x Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (25), às 21h, pela 21ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Maracanã, no Rio de Janeiro.
Escalações para Flamengo x Vitória
FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Pepê, Wendell e Ronald; Erick, Aitor e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille
Onde assistir a Flamengo x Vitória
A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere e pelo SporTV.