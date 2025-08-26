Flamengo aplica a maior goleada do Brasileirão na era dos pontos corridos; veja a lista

Arrascaeta marcou um dos gols da partida. @flamengo / Instagram / Reprodução

O Flamengo de Filipe Luís quebrou mais um recorde. A goleada por 8 a 0 sobre o Vitória pela 21ª rodada é a maior da história dos pontos corridos. Além disso, manteve o time na liderança do Brasileirão, agora com 46 pontos, quatro acima do segundo colocado Cruzeiro.

Desde o começo da partida, o Rubro-Negro mostrou intensidade no setor ofensivo e muita disposição para criar chances de gol. Com três minutos, Samuel Lino e Pedro já abriram 2 a 0 no placar. Arrascaeta, em um golaço coletivo, fez o terceiro e decretou uma goleada já na etapa inicial.

No segundo tempo, a vantagem aumentou em larga escala. Pedro marcou mais duas vezes, Samuel Lino também voltou a marcar. Luiz Araújo e Bruno Henrique, de pênalti, fecharam o placar por 8 a 0.

Desde que o Brasileirão adotou o formato de pontos corridos, em 2023, a competição não havia registrado uma vitória por oito gols de vantagem. Até o jogo desta segunda-feira (25), três vitórias por 7 a 0 lideravam o ranking.

Confira abaixo as maiores goleadas da história do Brasileirão em pontos corridos