Flamengo aplica a maior goleada do Brasileirão na era dos pontos corridos; veja a lista

O Flamengo de Filipe Luís quebrou mais um recorde. A goleada por 8 a 0 sobre o Vitória pela 21ª rodada é a maior da história dos pontos corridos. Além disso, manteve o time na liderança do Brasileirão, agora com 46 pontos, quatro acima do segundo colocado Cruzeiro.
Desde o começo da partida, o Rubro-Negro mostrou intensidade no setor ofensivo e muita disposição para criar chances de gol. Com três minutos, Samuel Lino e Pedro já abriram 2 a 0 no placar. Arrascaeta, em um golaço coletivo, fez o terceiro e decretou uma goleada já na etapa inicial.
No segundo tempo, a vantagem aumentou em larga escala. Pedro marcou mais duas vezes, Samuel Lino também voltou a marcar. Luiz Araújo e Bruno Henrique, de pênalti, fecharam o placar por 8 a 0.
Desde que o Brasileirão adotou o formato de pontos corridos, em 2023, a competição não havia registrado uma vitória por oito gols de vantagem. Até o jogo desta segunda-feira (25), três vitórias por 7 a 0 lideravam o ranking.
Confira abaixo as maiores goleadas da história do Brasileirão em pontos corridos
- Flamengo 8x0 Vitória - Brasileirão 2025
- São Paulo 7x0 Paysandu - Brasileirão 2004
- Cruzeiro 7x0 Bahia - Brasileirão 2003
- Goiás 7x0 Juventude - Brasileirão 2003
- Inter 7x1 Santos - Brasileirão 2023
- Grêmio 7x1 Figueirense - Brasileirão 2008
- Corinthians 7x1 Santos - Brasileirão 2005
- Fluminense 7x1 Juventude - Brasileirão 2004
- Flamengo 6x0 Bahia - Brasileirão 2003
- Figueirense 6x0 Paysandu - Brasileirão 2003
- Athletico-PR 6x0 Goiás - Brasileirão 2004
- Inter 6x0 Athletico-PR - Brasileirão 2004
- Santos 6x0 Paysandu - Brasileirão 2004
- São Paulo 6x0 Paraná - Brasileirão 2007
- Atlético-MG 6x0 Figueirense - Brasileirão 2012
- Botafogo 6x0 Criciúma - Brasileirão 2014
- Goiás 6x0 Palmeiras - Brasileirão 2014
- Inter 6x0 Vasco - Brasileirão 2015
- Fortaleza 6x0 Bragantino - Brasileirão 2022
- Santos 0x6 Vasco - Brasileirão 2025