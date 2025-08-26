Ex-árbitro gaúcho vira dirigente de clube da Série A

O Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira (26), Leonardo Gaciba, ex-árbitro gaúcho e ex-chefe da comissão de arbitragem da CBF, como novo Assessor Especial da Presidência. Ele contribuirá com o clube como interlocutor junto às instituições do futebol.
Além de uma interlocução objetiva com a CBF, Gaciba também fará um trabalho com a comissão técnica visando às estratégias e condutas que desenvolvam a mentalidade dos atletas quanto às questões que envolvem a arbitragem.
— É um trabalho bem amplo. É importante levar um pouco dessa experiência que a gente teve dentro da arbitragem, como a parte de regras do jogo, o modo de funcionamento do árbitro de vídeo, os diferentes perfis — disse o ex-árbitro, em nota divulgada pelo Cruzeiro.