Ex-árbitro gaúcho vira dirigente de clube da Série A

Leonardo Gaciba trabalhará no Cruzeiro. Cruzeiro / Divulgação

O Cruzeiro anunciou, nesta terça-feira (26), Leonardo Gaciba, ex-árbitro gaúcho e ex-chefe da comissão de arbitragem da CBF, como novo Assessor Especial da Presidência. Ele contribuirá com o clube como interlocutor junto às instituições do futebol.

Além de uma interlocução objetiva com a CBF, Gaciba também fará um trabalho com a comissão técnica visando às estratégias e condutas que desenvolvam a mentalidade dos atletas quanto às questões que envolvem a arbitragem.