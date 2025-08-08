Cruzeiro e Santos se enfrentam neste domingo (10), às 18h30min, pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Mineirão, em Belo Horizonte.
Escalações para Cruzeiro x Santos
Cruzeiro: Cássio; William (Jonathan Jesus), Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.
Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinicius (Mayke), Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares. Técnico: Cléber Xavier.
Arbitragem para Cruzeiro x Santos
Wilton Pereira Sampaio (GO), auxiliado por Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO). VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Onde assistir a Cruzeiro x Santos
A partida será transmitida ao vivo no Premiere, Record e Cazé TV.