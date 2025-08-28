Corinthians x Palmeiras se enfrentam neste domingo (31), às 18h30min, pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena do Corinthians, em São Paulo.
Escalações para Corinthians x Palmeiras
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Charles, Maycon, Breno Bidon, Garro e Kayke; Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.
Palmeiras: Weverton; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Lucas Evangelista, Emi Martínez (Aníbal Moreno), Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Arbitragem para Corinthians x Palmeiras
- Não divulgado até o momento.
Onde assistir a Corinthians x Palmeiras
A partida será transmitida ao vivo no Premiere, na Record e na Cazé TV.