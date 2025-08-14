Corinthians e Bahia se enfrentam neste sábado (16), às 21h, pela 20ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena Corinthians, em São Paulo.
Escalações para Corinthians x Bahia
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Breno Bidon, Garro; Talles Magno, Hernández (Vitinho). Técnico: Dorival Júnior.
Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Michel Araujo; Ademir, Kayky, Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Arbitragem para Corinthians x Bahia
Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG), auxiliado por Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG). VAR: Rafael Traci (SC).
Onde assistir a Corinthians x Bahia
A partida será transmitida ao vivo no SporTV e no Premiere.