Ceará x Flamengo pelo Brasileirão; siga ao vivo

Ceará x Flamengo se enfrentam neste domingo (3), às 18h30min, pela 18ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena Castelão, em Fortaleza.
Escalações para Ceará x Flamengo
Flamengo: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Jorginho, Evertton e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson; Dieguinho, Galeano, Lourenço e Pedro Henrique; Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
Arbitragem para Ceará x Flamengo
Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) auxiliado por Neuza Ines Back (SP) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE). VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)
Onde assistir a Ceará x Flamengo
A partida será transmitida ao vivo na Cazé TV, na Record e no Premiere.