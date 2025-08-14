Ceará e Bragantino se enfrentam neste sábado (16), às 16h, pela 20ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena Castelão, em Fortaleza.
Escalações para Ceará x Bragantino
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson e Fernando Sobral; Galeano, Pedro Henrique (Aylon) e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé
Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Guilherme Lopes; Gabriel, Fabinho e John John; Nacho Laquintana, Lucas Barbosa e Thiago Borbas. Técnico: Fernando Seabra
Arbitragem para Ceará x Bragantino
Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ), auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farina (RJ) e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ). VAR: Diego Pombo Lopez (BA).
Onde assistir a Ceará x Bragantino
A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere.