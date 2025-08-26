CBF detalha datas e horários dos próximos jogos da dupla Gre-Nal no Brasileirão

Dupla Gre-Nal está na segunda parte da tabela da competição e não briga pelo título. Lucas Figueiredo,CBF / Divulgação

A CBF divulgou na tarde desta terça-feira (26) a tabela detalhada entre as rodadas 23 e 27 do Brasileirão. No documento divulgado pela entidade, é possível checar as datas, horários e locais dos confrontos pela competição.

As informações já mostram um reflexo das mudanças anunciadas pela CBF no que diz respeito a antecipar o encerramento do Campeonato Brasileiro para evitar um possível conflito de datas que prejudique um eventual clube brasileiro que possa disputar a Copa Intercontinental da Fifa, em dezembro.

Sendo assim, ficou determinado que o término da competição será no dia 7 de dezembro.

Quanto às cinco rodadas divulgadas, Grêmio e Inter jogarão quatro vezes no mesmo dia, incluindo o clássico Gre-Nal marcado para o dia 21 de setembro, às 17h30min, no Beira-Rio.

Neste período, o Colorado disputará três jogos em casa, enquanto o Tricolor terá apenas dois.

Na 22ª rodada, a próxima da competição, o Grêmio encara o Flamengo, no Maracanã, no domingo (31), às 16h. Já o Inter recebe o Fortaleza, no mesmo dia, às 20h30min, no Beira-Rio.

Confira os jogos da dupla Gre-Nal entre as rodadas 23 e 27

23ª rodada

13/09 (sábado)

16h - Grêmio x Mirassol (Arena do Grêmio)

18h30min - Palmeiras x Inter (Arena do Palmeiras)

24ª rodada

21/09 (domingo)

17h30min - Inter x Grêmio (Beira-Rio)

25ª rodada

27/09 (sábado)

18h30min - Juventude x Inter (Alfredo Jaconi)

28/09 (domingo)

11h - Grêmio x Vitória (Arena do Grêmio)

26ª rodada

1°/10 (quarta-feira)

19h30min - Inter x Corinthians (Beira-Rio)

21h30min - Santos x Grêmio (Vila Belmiro)

27ª rodada

04/10 (sábado)