CBF detalha datas e horários dos próximos jogos da dupla Gre-Nal no Brasileirão

A CBF divulgou na tarde desta terça-feira (26) a tabela detalhada entre as rodadas 23 e 27 do Brasileirão. No documento divulgado pela entidade, é possível checar as datas, horários e locais dos confrontos pela competição.
As informações já mostram um reflexo das mudanças anunciadas pela CBF no que diz respeito a antecipar o encerramento do Campeonato Brasileiro para evitar um possível conflito de datas que prejudique um eventual clube brasileiro que possa disputar a Copa Intercontinental da Fifa, em dezembro.
Sendo assim, ficou determinado que o término da competição será no dia 7 de dezembro.
Quanto às cinco rodadas divulgadas, Grêmio e Inter jogarão quatro vezes no mesmo dia, incluindo o clássico Gre-Nal marcado para o dia 21 de setembro, às 17h30min, no Beira-Rio.
Neste período, o Colorado disputará três jogos em casa, enquanto o Tricolor terá apenas dois.
Na 22ª rodada, a próxima da competição, o Grêmio encara o Flamengo, no Maracanã, no domingo (31), às 16h. Já o Inter recebe o Fortaleza, no mesmo dia, às 20h30min, no Beira-Rio.
Confira os jogos da dupla Gre-Nal entre as rodadas 23 e 27
23ª rodada
13/09 (sábado)
- 16h - Grêmio x Mirassol (Arena do Grêmio)
- 18h30min - Palmeiras x Inter (Arena do Palmeiras)
24ª rodada
21/09 (domingo)
- 17h30min - Inter x Grêmio (Beira-Rio)
25ª rodada
27/09 (sábado)
- 18h30min - Juventude x Inter (Alfredo Jaconi)
28/09 (domingo)
- 11h - Grêmio x Vitória (Arena do Grêmio)
26ª rodada
1°/10 (quarta-feira)
- 19h30min - Inter x Corinthians (Beira-Rio)
- 21h30min - Santos x Grêmio (Vila Belmiro)
27ª rodada
04/10 (sábado)
- 18h30min - Bragantino x Grêmio (Estádio Cícero Souza Marques)
- 18h30min - Inter x Botafogo (Beira-Rio)