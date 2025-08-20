Bragantino x Fluminense pelo Brasileirão: onde assistir ao vivo, escalações e lances em tempo real

Bragantino e Fluminense se enfrentam neste sábado (23), às 16h, pela 21ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
Escalações para Bragantino x Fluminense
Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Guzmán Rodriguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Fabinho, Eric Ramires e Bruno Praxedes; Laquintana, Jhon Jhon e Sasha. Técnico: Fernando Seabra.
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Manoel, Freytes e Renê; Hércules, Facundo Bernal (Ganso) e Lima; Kevin Serna, Canobbio e Everaldo (Germán Cano). Técnico: Renato Portaluppi.
Arbitragem para Bragantino x Fluminense
Lucas Paulo Torezin (PR), auxiliado por Sidmar dos Santos Meurer (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR). VAR: Rafael Traci (SC).
Onde assistir à Bragantino x Fluminense
A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere.