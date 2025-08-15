Botafogo x Palmeiras se enfrentam neste domingo (17), às 20h30min, pela 20ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Escalações para Botafogo x Palmeiras
Botafogo: John; Vitinho, Barboza, David Ricardo e Alex Telles; Marlon Freitas (Allan), Danilo, Montoro e Savarino; Artur e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno e Lucas Evangelista; Sosa, Mauricio, Torres e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Arbitragem para Botafogo x Palmeiras
Davi De Oliveira Lacerda (ES) auxiliado por Bruno Raphael Pires (RS) e Douglas Pagung (ES). VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Onde assistir a Botafogo x Palmeiras
A partida será transmitida ao vivo no Prime Video.