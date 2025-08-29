Botafogo e Bragantino se enfrentam neste sábado (30), às 18h30min, pela 22ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Escalações para Botafogo x Bragantino
Botafogo: John; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas, Savarino (Montoro) e Artur; Ramos e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.
Bragantino: Cleiton; Nathan, Gustavo Marques, Rodríguez e Vanderlan; Eric Ramires, Fabinho, Praxedes, Laquintana e Jhon Jhon; Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.
Arbitragem para Botafogo x Bragantino
Lucas Casagrande (PR), auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Maira Mastella Moreira (RS). VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Onde assistir a Botafogo x Bragantino
A partida será transmitida ao vivo no Premiere.