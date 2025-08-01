Atlético-MG x Bragantino pelo Brasileirão; siga ao vivo

Atlético-MG x Bragantino se enfrentam neste domingo (3), às 18h30min, pela 18ª rodada do Brasileirão. O jogo ocorre na Arena do Galo, em Belo Horizonte.
Escalações para Atlético-MG x Bragantino
Atlético-MG: Everson; Saravia, Lyanco, Júnior Alonso e Scarpa; Igor Gomes, Alan Franco e Gabriel Menino; Rony, Hulk e Cuello. Técnico: Cuca
Bragantino: Lucão; Hurtado, Palacios, Gustavo Marques e Guilherme; Gabriel, Eric Ramis e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha, Isidro Pitta e Vinicinho. Técnico: Rafael Seabra
Arbitragem para Atlético-MG x Bragantino
Bruno Arleu de Araujo auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Luiz Claudio Regazone (trio carioca). VAR: Braulio da Silva Machado (SC)
Onde assistir a Atlético-MG x Bragantino
A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere.