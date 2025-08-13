As posições de Grêmio e Inter no ranking de público do Brasileirão 2025; Flamengo lidera

Inter e Grêmio aparecem na 10ª e 11ª posição, respectivamente, no ranking de melhor média de público como mandante do primeiro turno do Brasileirão 2025. No levantamento feito pelo ge.globo, o Colorado aparece com a média de 23.616, enquanto o Tricolor surge logo na cola, com 22.144.
A liderança, sem muita novidade (e pelo quarto ano consecutivo), pertence ao Flamengo, dono de 53,7 mil por jogo. Em 10 partidas no Maracanã, o atual líder do campeonato vendeu um total de 537.207 ingressos, correspondendo a 11,8% do público pagante total da Série A do Campeonato Brasileiro.
Veja abaixo as médias dos 20 clubes da Série A no primeiro turno do Brasileirão 2025:
Time (média de público)
- Flamengo (53.721)
- Cruzeiro (41.051)
- Corinthians (40.370)
- São Paulo (38.305)
- Bahia (36.936)
- Ceará (33.856)
- Palmeiras (31.978)
- Fluminense (28.063)
- Atlético-MG (23.783)
- Inter (23.616)
- Grêmio (22.144)
- Vasco (21.151)
- Fortaleza (20.799)
- Vitória (17.406)
- Santos (17.317)
- Sport (16.715)
- Botafogo (16.609)
- Mirassol (6.196)
- Juventude (7.134)
- Bragantino (5.169)
Os maiores públicos
O Rubro-negro volta a dominar a lista dos 10 maiores públicos da competição, aparecendo em seis oportunidades. O recorde da competição foi na vitória sobre o São Paulo por 2 a 0, que teve 63,3 mil pagantes no Maracanã (e 67.359 presentes). Veja a lista:
- Flamengo 2 x 0 São Paulo, no Maracanã (63.330)
- Flamengo 4 x 0 Corinthians, no Maracanã (62.940)
- Flamengo 5 x 0 Fortaleza, no Maracanã (61.132)
- Flamengo 2 x 1 Mirassol, no Maracanã (60.331)
- Flamengo 1 x 0 Bahia, no Maracanã (59.009)
- Ceará 1 x 1 Flamengo, no Castelão (57.752)
- Cruzeiro 0 x 0 Atlético MG, no Mineirão (56.431)
- Cruzeiro 1 x 2 Santos, no Mineirão (54.938)
- Flamengo 1 x 0 Fluminense, no Maracanã (54.406)
- Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras, no Mineirão (52.994)
As maiores rendas
Já a partida que registrou o recorde de público no Brasileirão 2025 foi também o de maior renda bruta no campeonato. Fla 2 a 0 no Tricolor Paulistas, no Maraca, teve uma arrecadação de R$ 4,6 milhões. O Rubro-Negro é dono de sete das 10 maiores rendas do primeiro turno. Veja a tabela abaixo:
- Flamengo 2 x 0 São Paulo, no Maracanã (R$ 4.693.378)
- Flamengo 4 x 0 Corinthians, no Maracanã (R$ 4.472.050)
- Flamengo 1 x 0 Fluminense, no Maracanã (R$ 4.386.337)
- Flamengo 2 x 1 Mirassol, no Maracanã (R$ 4.289.938)
- Cruzeiro 1 x 2 Santos, no Mineirão (R$ 4.144.275)
- Flamengo 0 x 0 Botafogo, no Maracanã (R$ 3.874.750)
- Flamengo 5 x 0 Fortaleza, no Maracanã (R$ 3.821.110)
- Cruzeiro 4 x 0 Juventude, no Mineirão (R$ 3.567.005)
- Flamengo 1 x 0 Bahia, no Maracanã (R$ 3.504.543)
- Corinthians 1 x 0 Santos (Arena do Corinthians (R$ 3.429.158)