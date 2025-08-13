As posições de Grêmio e Inter no ranking de público do Brasileirão 2025; Flamengo lidera

A liderança, sem muita novidade (e pelo quarto ano consecutivo), pertence ao Flamengo. CHANDAN KHANNA / AFP

Inter e Grêmio aparecem na 10ª e 11ª posição, respectivamente, no ranking de melhor média de público como mandante do primeiro turno do Brasileirão 2025. No levantamento feito pelo ge.globo, o Colorado aparece com a média de 23.616, enquanto o Tricolor surge logo na cola, com 22.144.

A liderança, sem muita novidade (e pelo quarto ano consecutivo), pertence ao Flamengo, dono de 53,7 mil por jogo. Em 10 partidas no Maracanã, o atual líder do campeonato vendeu um total de 537.207 ingressos, correspondendo a 11,8% do público pagante total da Série A do Campeonato Brasileiro.

Veja abaixo as médias dos 20 clubes da Série A no primeiro turno do Brasileirão 2025:

Time (média de público)

Flamengo (53.721) Cruzeiro (41.051) Corinthians (40.370) São Paulo (38.305) Bahia (36.936) Ceará (33.856) Palmeiras (31.978) Fluminense (28.063) Atlético-MG (23.783) Inter (23.616) Grêmio (22.144) Vasco (21.151) Fortaleza (20.799) Vitória (17.406) Santos (17.317) Sport (16.715) Botafogo (16.609) Mirassol (6.196) Juventude (7.134) Bragantino (5.169)

Os maiores públicos

O Rubro-negro volta a dominar a lista dos 10 maiores públicos da competição, aparecendo em seis oportunidades. O recorde da competição foi na vitória sobre o São Paulo por 2 a 0, que teve 63,3 mil pagantes no Maracanã (e 67.359 presentes). Veja a lista:

Flamengo 2 x 0 São Paulo, no Maracanã (63.330) Flamengo 4 x 0 Corinthians, no Maracanã (62.940) Flamengo 5 x 0 Fortaleza, no Maracanã (61.132) Flamengo 2 x 1 Mirassol, no Maracanã (60.331) Flamengo 1 x 0 Bahia, no Maracanã (59.009) Ceará 1 x 1 Flamengo, no Castelão (57.752) Cruzeiro 0 x 0 Atlético MG, no Mineirão (56.431) Cruzeiro 1 x 2 Santos, no Mineirão (54.938) Flamengo 1 x 0 Fluminense, no Maracanã (54.406) Cruzeiro 2 x 1 Palmeiras, no Mineirão (52.994)

As maiores rendas

Já a partida que registrou o recorde de público no Brasileirão 2025 foi também o de maior renda bruta no campeonato. Fla 2 a 0 no Tricolor Paulistas, no Maraca, teve uma arrecadação de R$ 4,6 milhões. O Rubro-Negro é dono de sete das 10 maiores rendas do primeiro turno. Veja a tabela abaixo: