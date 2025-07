Vojvoda é demitido do Fortaleza

A decisão foi tomada após a derrota no clássico contra o Ceará, no domingo (13), pelo Brasileirão, que marcou o nono jogo consecutivo sem vitória da equipe, com seis derrotas seguidas.

Mesmo diante da má fase, Vojvoda havia expressado publicamente, em coletiva neste domingo, seu desejo de permanecer no comando do time. Contudo, reunião realizada na sede do clube (Pici) nesta segunda selou o destino do técnico e definiu a saída.