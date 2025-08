Vasco divulga exame que aponta hematoma e contusão em Léo Jardim, expulso contra o Inter

O empate em 1 a 1 entre Inter e Vasco pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro segue rendendo reclamações do lado carioca. A equipe entende que foi prejudicada pela decisão do árbitro Flavio Rodrigues de Souza, que expulsou o goleiro Léo Jardim, no segundo tempo, por entender que o atleta estava fazendo "cera".