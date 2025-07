Santos registra B.O. contra torcedor que discutiu com Neymar em derrota para o Inter

O Santos registrou um boletim de ocorrência contra Alex Sander Silva , o torcedor que discutiu com Neymar após a derrota para o Inter na Vila Belmiro. O clube alega que o santista usou documentos de outra pessoa para entrar no estádio.

De acordo com o Santos, Silva não é sócio do clube, mas sua entrada estava vinculada ao programa Sócio Rei, o que indica fraude na compra do ingresso e no uso do sistema de biometria.