Quem é o filho de Robinho, que estreou como profissional na vitória do Santos contra o Flamengo

Robinho Jr. entrou na segunda etapa da partida contra o Flamengo. Raul Baretta / Santos / Divulgação

A vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Flamengo, nesta quarta-feira (16), com gol de Neymar, contou com outro fator que chamou a atenção. Foi a primeira partida de Robinho Jr. como profissional.

O jovem de 17 anos é filho do ex-jogador Robinho, que está preso desde março de 2024 pelo delito de estupro coletivo. Atacante, tal qual o pai, "Juninho", como é conhecido, chegou a entrar na segunda etapa do amistoso contra a Desportiva Ferroviária, do Espírito Santo. Entretanto, em jogos oficiais, a primeira aparição foi diante do Flamengo.

Aos 19 minutos da segunda etapa, ele entrou no lugar de Barreal e atuou mais pelo lado direito de ataque. Além de ajudar na marcação, o atleta chegou a buscar investidas na frente, mas foi mais discreto.

Apadrinhado por Neymar

Formado nas categorias de base do Santos, Robinho Jr. utiliza a camisa 7, que foi usada por seu pai enquanto atleta do clube. Segundo a CNN, o jovem possui um vínculo com o Peixe até 2027, com multa rescisória fixada em R$ 297 milhões.

Em 2024, ele foi campeão paulista sub-17 pela equipe, sendo o artilheiro do time na competição com nove gols. Neste ano, disputou dois jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior e balançou a rede uma vez.

Neymar costuma elogiar Robinho Jr. e já declarou que irá cuidar do jovem. Raul Baretta / Santos / Divulgação

O bom desempenho na base, que ainda contou com um golaço contra o Grêmio no Brasileirão sub-20, rendeu comentários positivos de Neymar, que declarou nas redes sociais que cuidaria do jovem.

"Teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você", escreveu o camisa 10 do Santos em uma publicação de Robinho Jr. comemorando a volta do craque ao clube.

Após a vitória sobre o Flamengo, Neymar deu entrevista e elogiou o atleta. Ele ainda comentou sobre a pressão que o atacante sofre pela situação que Robinho enfrenta, assim como as comparações que sofre por seu pai ter tido um bom desempenho na equipe paulista.

— Juninho tem muito potencial. Semelhança com o pai é muito grande, independente do que o pai dele está passando. O menino tem uma cabeça muito boa, muito forte, não é fácil estar no lugar dele. Não é fácil estrear dessa forma, com a pressão que leva o nome dele. Ele tá aí e eu tô para ajudar, é um menino de bom coração. Torço demais para ele, vi ele pequenininho, hoje joga do meu lado. O tempo está passando, e futebol ele tem — disse Neymar após o final do jogo.

Nesta semana, a dupla ainda viralizou nas redes sociais em um vídeo que mostra Neymar e outros jogadores, entre eles Robinho Jr., treinando cobranças de falta. Confira abaixo.