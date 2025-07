Provocação a Neymar: torcida do Sport prepara máscaras de Bruna Marquezine para jogo contra o Santos

Sport é o lanterna da competição, enquanto o Santos ocupa a 17ª posição. Paulo Paiva / Sport, Divulgação

No sábado (26), o jogo entre Sport e Santos na Ilha do Retiro terá um tempero a mais: a torcida do Sport planeja uma provocação inusitada contra Neymar. Máscaras com o rosto de Bruna Marquezine, ex-namorada do camisa 10, estão sendo confeccionadas para desestabilizar o craque.

A ideia partiu de Pedro Chianca, criador de conteúdo que divulgou a iniciativa nas redes sociais, e ela rapidamente viralizou. Ele produz conteúdo para os três grandes clubes de Pernambuco (Sport, Santa Cruz e Náutico) e explicou que a ação visa "desestabilizar" Neymar de alguma forma e adicionar um "alívio cômico" à difícil situação do Leão no Brasileirão.

— É uma ideia de desestabilizá-lo de alguma forma. A gente sabe que o momento do Sport é difícil, quatro pontos. E foi a forma que eu tentei fazer para dar um alívio cômico para a gente brincar com essa situação. Eu fiz um vídeo, alguns torcedores do Sport viram e abraçaram a ideia — contou, em entrevista ao ge.globo.

O plano é distribuir dezenas de máscaras nas sociais da Ilha do Retiro, especialmente atrás do banco de reservas. A produção já está em andamento, com orçamentos de gráficas e até a busca por patrocínio de torcedores.