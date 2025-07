Onde assistir aos jogos da 13° rodada do Brasileirão

13ª rodada do Brasileirão: veja onde serão exibidos os jogos.

O Inter encara o Vitória, no Beira-Rio, neste sábado (12). O Colorado vem de derrota para o Atlético-MG por 2 a 0, e está na zona de rebaixamento.

O Grêmio vai a Minas Gerais enfrentar o Cruzeiro, no domingo (13). O Tricolor empatou com o Corinthians, na última rodada, mas chega motivado pelo título da Recopa Gaúcha no meio da semana.