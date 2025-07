Desencantou Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Neymar faz golaço e garante vitória do Santos sobre o Flamengo; confira vídeo

Camisa 10 do Peixe, que sofreu com lesões nos últimos meses, não balançava as redes desde março

16/07/2025 - 22h16min Atualizada em 17/07/2025 - 08h27min Compartilhar Compartilhar