Neymar discute com torcida do Santos após derrota para o Inter; veja vídeos

Apesar das tentativas, Neymar não conseguiu evitar a derrota do Santos.

A vitória do Inter por 2 a 1 sobre o Santos manteve o clube paulista na zona de rebaixamento do Brasileirão. Com 14 pontos, na 17ª colocação, o elenco vem sendo cobrado pelo torcedor e sobrou até para o craque da equipe: Neymar.