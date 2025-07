Mercado da bola: confira as chegadas e saídas de técnicos dos times para o retorno do Brasileirão 

Davide Ancelotti fará sua estreia como treinador no Botafogo. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

Entre a última rodada disputada do Brasileirão até a retomada dos jogos neste sábado (12) será exato um mês de pausa. No período, além de repouso, treino e contratações, também ocorreram mudanças na casamata.

Foram três técnicos demitidos no período e outros três contratados — quatro se levarmos em consideração um que ainda fará sua estreia no Campeonato Brasileiro.

Thiago Carpini — Vitória

Técnico ficou pouco mais de um ano no comando da equipe. Victor Ferreira / Sport/Divulgação

Demitido nesta quarta-feira (9) após derrota para o Confiança nas quartas de final da Copa do Nordeste, foi o 11º treinador de equipe da Série A sacado do cargo em 12 rodadas disputadas.

Na competição nacional, comandava a campanha que deixou o Vitória como primeiro clube fora da zona de rebaixamento, com os mesmos 11 pontos do Inter, adversário deste sábado, mas com saldo superior.

Renato Paiva — Botafogo

Português teve vitória memorável contra o PSG como grande momento à frente do clube. FRANCK FIFE / AFP

De surpresa, foi demitido no dia 30 de junho, após a eliminação do Botafogo para o Palmeiras nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Havia sido contratado em fevereiro após a saída de Artur Jorge, que havia sido campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2024.

Luis Zubeldía — São Paulo

Treinador argentino não resistiu fraco desempenho no Brasileirão. Rubens Chuiri / São Paulo/Divulgação

Apesar da boa campanha na Libertadores, não convenceu no Brasileirão. Foi tirado do comando em 16 de junho. Havia sido contratado em abril de 2024. No clube, o argentino acumulou 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas à frente do time paulista, com um aproveitamento de 55,2%.

Os contratados

Fábio Carille — Vitória

Treinador atuou no Vasco até abril e estava no mercado desde então. Dikran Sahagian / Vasco/Divulgação

Anunciado poucas horas após a demissão do seu antecessor, deve fazer sua estreia contra o Inter, neste sábado (12), no Beira-Rio. Estava no mercado desde abril, quando foi demitido do Vasco. No clube carioca teve 21 jogos, nove vitórias, cinco empates e sete derrotas.

Davide Ancelotti — Botafogo

O nome do filho do treinador da Seleção Brasileira foi confirmado na terça-feira (8). Ele chega para o lugar de Renato Paiva, demitido no final de junho, após eliminação no Mundial de Clubes. Esta será a primeira experiência do italiano como técnico principal de uma equipe, antes atuava como auxiliar do pai.

Hernán Crespo — São Paulo

Argentino retornou ao clube que havia comandado em 2021. Erico Leonan / São Paulo/Divulgação

Retorna ao clube após quatro anos. Chega para suprir a saída do compatriota Luis Zubeldía. Em sua primeira passagem pelo clube paulista, em oito meses, dirigiu a equipe em 53 partidas, com 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas, resultando em um aproveitamento de 57%.

Daniel Paulista — Sport

Treinador está na sua terceira passagem pelo clube do Recife. Paulo Paiva / Sport/Divulgação