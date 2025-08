Inter e Grêmio estão no "G-4" do ranking de sócios de clubes brasileiros; veja lista

Dupla soma mais de 216 mil sócios ativos. Ricardo Duarte, Inter / Lucas Uebel, Grêmio

Ainda que a pesquisa do jornal O Globo indique que as torcidas de Inter e Grêmio encolheram, os clubes se consolidaram no "G-4" dos maiores quadros de sócios-torcedores adimplentes do Brasil. Juntos, os dois times somam mais de 216 mil sócios ativos, segundo o ge.globo.

Ocupando a vice-liderança, Colorado conta com pouco mais de 111 mil sócios adimplentes, Já o Tricolor está em quarto, com quase 105 mil associados. Junto de Palmeiras, Atlético-MG e Flamengo, os clubes de Porto Alegre são os únicos com mais de 100 mil sócios ativos no país.

O levantamento foi feito pelo Gato Mestre, do ge.globo. Os critérios para contabilização dos números variam de acordo com cada estatuto. Por exemplo, Palmeiras e Grêmio excluem da base os sócios que completam três meses de inadimplência.

Os números do Inter

O Inter reassumiu a segunda posição no ranking nacional, ultrapassando o Atlético-MG. Está atrás somente do Palmeiras.

O clube gaúcho registrou um aumento de 4% na quantidade de sócios ativos desde o fim de 2024. Atualmente, o Inter conta com 111 mil sócios adimplentes em uma base total de 147.846 sócios.

— O torcedor entendeu que se associar ao clube é uma das principais formas de fortalecer o Inter. Impulsionados pelo título gaúcho, alcançamos neste ano a marca de 150 mil sócios, um recorde histórico. Costumo dizer que o maior patrocinador da instituição é o seu sócio. Quanto mais adimplentes e receitas, mais força esportiva e capacidade de fazermos um clube cada vez mais forte. Nosso quadro social é motivo de orgulho e trabalhamos diariamente para valorizá-lo e ampliá-lo — explica Nelson Pires, vice de marketing do Inter.

Os números do Grêmio

O Grêmio não fica muito atrás e ocupa a quarta colocação no ranking. O Tricolor teve crescimento expressivo de 7% desde dezembro, saltando de 98 mil para quase 105 mil sócios ativos.

— É um marco ver o status atingido por Palmeiras, Grêmio e Atlético no quadro de sócios, confirmando que a nossa estratégia de concentrar na experiência do torcedor, com inovação contínua e elevada entrega de valor e uso de dados, gera resultados concretos. Não se trata apenas de crescer em base, mas de construir uma relação sustentável e relevante com os torcedores — afirma Luiz Guilherme, Diretor de Clubes da Agência End to End, empresa que realiza a gestão de sócios-torcedores de Palmeiras, Grêmio e Atlético‑MG.

Cenário nacional

Palmeiras, Inter, Atlético-MG, Grêmio e Flamengo são os únicos clubes com mais de 100 mil sócios ativos. No total, os clubes das Séries A e B somam cerca de 1,4 milhão de sócios-torcedores adimplentes, segundo o levantamento.

Outro gaúcho entres os 40 clubes da Séries A e B é o Juventude. A pesquisa aponta que o time da Serra tem pouco mais de 8 mil sócios e teve queda de 4% em relação ao final do ano passado.

Times de Séries A e B com mais sócios adimplentes

Palmeiras: 184.712 - Avanti; Inter: 111.021 - Sócio Internacional; Atlético-MG: 106.465 - Galo na Veia; Grêmio: 104.823 - Sócio Grêmio; Flamengo: 100.000* - Nação Sócio-Torcedor; Corinthians: 84.737 - Fiel Torcedor; Cruzeiro: 83.172 - Sócio Cinco Estrelas; Botafogo: 68.541 - Camisa 7; Santos: 67.621 - Sócio Rei; São Paulo: 54.613 - Sócio Torcedor; Vasco: 44.115 - Sócio Gigante; Ceará: 43.354 - Sócio Vozão; Fortaleza: 40.023 - Sócio Torcedor Fortaleza; Fluminense: 39.592 - Sócio Futebol; Vitória: 32.890 - Sou Mais Vitória; Athletico-PR: 32.000* - Sócio Furacão; Coritiba: 29.500 - Sócio Coxa; Bahia: 25.400 - Sócio Esquadrão; Sport: 23.190 - Sócio Sport; Criciúma: 16.000** - Clube Carvoeiro; Avaí: 15.287 - Sócio Leão da Ilha; Bragantino: 10.000* - Massa Bruta; Goiás: 9.176 - Sócio Esmeralda; Juventude: 8.067 - Sócio Jaconero; Botafogo-SP: 8.000* - Botafanáticos; Chapecoense: 7.341 - Sócio Condá; Vila Nova: 5.924 - Sócio Tigrão; Remo: 5628 - Fenômeno Azul; CRB: 5.614 - Galo Fiel; Operário-PR: 4.528 - Sócio Maior do Interior; Paysandu: 4.365 - Payxão; Amazonas: 4.121 - Sócio Amazonas; Atlético-GO: 3.000* - Meu Dragão; Mirassol: 2.700** - Fanáticos Mirassol; Novorizontino: 1.479** - Eu Sou Torcedor; Ferroviária: 1.000* - Sócio Locomotiva; Volta Redonda: 240*** - Eu Sou Voltaço; Cuiabá: 148 - Sócio Dourado; América-MG (Onda Verde): não divulgou os números; Athletic Club: não tem programa de sócios.