Cleber Xavier acredita em Neymar pronto para a Copa: "Deve chegar em boas condições"

Se depender de Cleber Xavier, Neymar deve estar a serviço da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Foi o que disse o treinador do Santos, em entrevista ao Show do Esportes, da Rádio Gaúcha, nesta quinta-feira (17), dia seguinte à vitória santista sobre o Flamengo, com gol do camisa 10.