CBF divulga tabela detalhada das rodadas 19 a 22; veja quando jogam Grêmio e Inter 

Grêmio e Inter já sabem todo o seu calendário de agosto. Renan Mattos / Agencia RBS

A CBF detalhou nesta sexta-feira (25) a tabela dos jogos do Brasileirão das rodadas 19 a 22. Os jogos fecham o turno e abrem o returno da competição.

A Dupla Gre-Nal, portanto, conheceu as datas, locais e horários de mais quatro jogos do Campeonato. Todas as partidas serão em agosto.

O Inter, inclusive, jogará com o Flamengo três vezes em uma semana — duas pelas oitavas da Libertadores, dias 13 e 20 de agosto, e uma pelo Brasileirão, dia 17 de agosto. Ao Grêmio, só resta o torneio nacional. Veja as listas abaixo.

Os jogos do Grêmio

19ª rodada — Sport (C), 20h30min de domingo, 10 de agosto;

— Sport (C), 20h30min de domingo, 10 de agosto; 20ª rodada — Atlético-MG (F), 16h de domingo, 17 de agosto;

— Atlético-MG (F), 16h de domingo, 17 de agosto; 21ª rodada — Ceará (C), 21h de sábado, 23 de agosto;

— Ceará (C), 21h de sábado, 23 de agosto; 22ª rodada — Flamengo (F), 16h de domingo, 31 de agosto.

Os jogos do Inter

19ª rodada — Bragantino (F), 18h30min de sábado, 9 de agosto;

— Bragantino (F), 18h30min de sábado, 9 de agosto; 20ª rodada — Flamengo (C), 18h30min de domingo, 17 de agosto;

— Flamengo (C), 18h30min de domingo, 17 de agosto; 21ª rodada — Cruzeiro (F), 18h30min de sábado, 23 de agosto;

— Cruzeiro (F), 18h30min de sábado, 23 de agosto; 22ª rodada — Fortaleza (C), 20h30min de domingo, 31 de agosto.

Data e horário dos jogos por rodada

19ª rodada

Sábado — 9/8

18h30min — Flamengo x Mirassol

18h30min — São Paulo x Vitória

18h30min — Bragantino x Inter

20h30min — Fortaleza x Botafogo

21h — Bahia x Fluminense

Domingo - 10/8

16h — Vasco x Atlético-MG

16h — Palmeiras x Ceará

18h30min — Cruzeiro x Santos

20h30min — Grêmio x Sport

Segunda-feira - 11/8

20h — Juventude x Corinthians

20ª rodada

Sábado — 16/8

16h — Fluminense x Fortaleza

16h — Ceará x Bragantino

18h30min — Vitória x Juventude

18h30min — Sport x São Paulo

21h — Corinthians x Bahia

Domingo — 17/8

16h — Santos x Vasco

16h — Atlético-MG x Grêmio

18h30min — Inter x Flamengo

x Flamengo 20h — Botafogo x Palmeiras

Segunda — 18/8

20h — Mirassol x Cruzeiro

21ª rodada

Sábado — 23/8

16h — Fortaleza x Mirassol

18h30min — Cruzeiro x Inter

21h — Grêmio x Ceará

Domingo — 24/8

11h — Bragantino x Fluminense

16h — Vasco x Corinthians

16h — Bahia x Santos

18h30min — Juventude x Botafogo

x Botafogo 20h — São Paulo x Atlético-MG

Segunda — 25/8

19h — Palmeiras x Sport

21h — Flamengo x Vitória

22ª rodada

Sábado — 30/8

16h — Ceará x Juventude

18h30min — Botafogo x Bragantino

21h — Cruzeiro x São Paulo

Domingo — 31/8

16h — Flamengo x Grêmio

16h — Santos x Fluminense

18h30min — Corinthians x Palmeiras

18h30min — Mirassol x Bahia

18h30min — Vitória x Atlético-MG

20h30min — Inter x Fortaleza

x Fortaleza 20h30min — Sport x Vasco

