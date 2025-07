Bruno Henrique, do Flamengo, vira réu por fraude esportiva

Atacante teria agido intencionalmente para receber um cartão contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023. Marcelo Cortes / CRF

A Justiça do Distrito Federal aceitou a denúncia do Ministério Público (MPDFT) contra Bruno Henrique, atacante do Flamengo, e seu irmão, Wander Nunes Pinto Júnior, tornando-os réus por fraude esportiva. A decisão foi proferida pelo juiz Fernando Brandini Barbagalo, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

O magistrado, por outro lado, indeferiu a denúncia por estelionato. Segundo Barbagalo, a denúncia apresentada pelo MPDFT não apresentava elementos para que os agora réus fossem acusados também por este crime.

Entenda a Acusação

As investigações, conduzidas pelo Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado (GAECO), indicam que Bruno Henrique teria agido intencionalmente para receber um cartão durante uma partida contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Essa ação teria beneficiado seu irmão e outros apostadores que previram a advertência do jogador.

O atacante recebeu dois cartões no jogo: um por agressão no fim da partida e um vermelho por ofender o árbitro após o apito final.

A decisão judicial baseou-se no volume incomum de apostas na advertência do jogador e na quantidade de apostas feitas por contas novas. O documento cita que as apostas em diversas plataformas vieram de clientes "fora de seus parâmetros normais", com algumas originando-se da cidade natal do atleta, Belo Horizonte.

Outras Posições do Juiz

Estelionato: O juiz rejeitou a acusação de estelionato, por falta de provas concretas.

O juiz rejeitou a acusação de estelionato, por falta de provas concretas. Medidas Cautelares: Pedidos de medidas cautelares do MPDFT, como a fiança de R$ 2 milhões, foram indeferidos. A defesa do jogador já havia contestado esse pedido anteriormente, e o juiz considerou que Bruno Henrique não demonstrou intenção de atrapalhar as investigações.

Pedido de Indenização e Acordos

O Ministério Público solicitou uma indenização de R$ 2 milhões por danos morais coletivos, alegando que a suposta manipulação prejudicou a integridade esportiva, violou direitos do consumidor e descredibilizou o futebol brasileiro.

O MPDFT informou que tentou acordos de não persecução penal com alguns dos denunciados, mas os termos não foram aceitos. Para Bruno Henrique, um acordo sequer foi proposto, pois o MP entendeu que não seria suficiente para coibir os crimes.