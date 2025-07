Contra o Inter, Neymar pode alcançar marca que não atinge há mais de dois anos; entenda

Neymar tem apenas um gol no Campeonato Brasileiro desde a volta ao Santos. Raul Baretta / Santos / Divulgação

Desde que retornou ao futebol brasileiro, no começo deste ano, Neymar ainda não conseguiu emplacar uma sequência de boas atuações. A parte física do jogador, tão afetada por lesões nos últimos anos, segue sendo um problema. Mesmo assim, ele busca dar fim ao período instável e pode voltar a atingir uma marca comum no futebol contra o Inter.

Nesta quarta-feira (23), as equipes se enfrentam às 21h30min pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Se Neymar jogar os 90 minutos, ele chegará ao terceiro jogo completo consecutivo no ano, uma marca que ele não atinge desde fevereiro de 2023, quando ainda estava no PSG.

Pelo time francês, o jogador atuou do início ao fim contra o Olympique de Marselha, pela Copa da França, contra o Monaco, pelo Campeonato Francês, além do jogo contra o Bayern de Munique, pela Champions League.

Na sequência, ele teria o quarto jogo para completar. Entretanto, sofreu uma lesão no tornozelo direito, que o afastou do restante da temporada.

Sem sequência no futebol árabe

Poucos meses depois, em setembro, ele foi contratado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. Apesar de apenas sete jogos na equipe, Neymar quase atingiu a marca em outubro de 2023.

Ele estava contra o Al-Shabab, pelo Campeonato Saudita, e diante do Nissaji Mazandaran, do Irã, pela Champions League da Ásia. Contudo, diante do Al-Akhdoud, pelo campeonato local, Neymar foi liberado para acompanhar o nascimento da filha Mavie.

Dias depois, ele atuou os 90 minutos no empate em 1 a 1 contra a Venezuela, pelas Eliminatórias. No jogo seguinte, a derrota por 2 a 0 contra o Uruguai, o craque lesionou o joelho esquerdo e teve de ficar longe dos gramados por mais de um ano.

A volta ao Santos

Desde o início do ano, Neymar completou apenas três partidas pelo Santos, sendo a primeira delas contra a Inter de Limeira, em fevereiro, pelo Paulistão. Depois, foram quase cinco meses sem jogar os 90 minutos de um jogo pelo clube.