Vasco rescinde contrato com o francês Payet

A relação que vinha abalada neste começo de ano chegou ao fim de "forma amigável" , com o clube aceitando liberar o jogador de 38 anos antes do término do acordo, que ia até 31 de julho.

"O Vasco da Gama comunica que, de forma amigável, chegou a um acordo para o encerramento antecipado do vínculo com o meia Dimitri Payet. O clube agradece ao atleta pelo profissionalismo, dedicação e respeito demonstrados ao longo de sua passagem por São Januário, e deseja sucesso nos seus próximos desafios", anunciou o Vasco.

Aos 38 anos, ele sai após 77 partidas, oito gols e 16 assistências , sendo peça importante na fuga do rebaixamento em 2023, ano no qual teve recepção de gala pela torcida.

De protagonista a reserva

Peça fundamental do time no Brasileirão de 2023, Payet perdeu espaço na equipe titular com a chegada do ídolo Philippe Coutinho, de quem acabou se tornando reserva.