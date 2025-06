Os gols e os melhores momentos da 11ª rodada do Brasileirão 2025; veja os vídeos

Flamengo goleou o Fortaleza para assumir a liderança do Brasileirão.

O Campeonato Brasileiro tem um novo líder: O Flamengo assumiu a ponta do campeonato, após golear o Fortaleza, por 5 a 0, que por sua vez, entrou no Z-4.

Fora de casa, o Grêmio se impôs e venceu o Juventude por 2 a 0. Com o resultado, o Tricolor chega a 15 pontos e fica em 12° na tabela. O próximo compromisso é no dia 12 de junho, quando recebe o Corinthians na Arena, às 20h.

No Beira-Rio, o Inter perdeu para o Fluminense por 2 a 0. Com o resultado o Colorado fica na 14ª posição, um ponto acima da zona de rebaixamento. O Inter agora volta a jogar no dia 12, contra o Atlético-MG, fora de casa.